Фізична активність на третину знижує ризик смерті від COVID

Ризик смерті від коронавірусної хвороби COVID-19 знижується більш ніж на третину при регулярній фізичній активності. Такого висновку дійшли вчені з Каледонського університету у Глазго (Шотландія), Про це пише Укрінформ із посиланням на Sky News.

За даними вчених, фізична активність «зміцнює першу лінію захисту імунної системи людини й збільшує концентрацію імунних клітин».

На думку науковців, рекомендована кількість фізичних вправ може призвести до зниження на 31% ризику інфекційних захворювань, таких як COVID-19, і зниження ризику смерті на 37% від них, а також підвищує ефективність вакцинації.

«Ми рекомендуємо 12-тижневу програму фізичної активності перед вакцинацією, що може привести до ефективнішої імунізації на 20-40%», – заявив професор Себастьєн Частін.

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До рекомендованих фізичних вправ входять ходьба, біг, їзда на велосипеді та зміцнювальні вправи. Їм необхідно відводити по 30 хвилин п’ять днів на тиждень, тобто 150 хвилин на тиждень.

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