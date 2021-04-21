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Чоловік відсидить 4 роки за ґратами за напад та пограбування дитини

Вероніка Рой

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Суд відправив за ґрати 37-річного жителя Києва, який у Львові напав на 11-річну дівчинку та пограбував її. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився цьогоріч 17 січня близько 13 год. у Львові. Чоловік, підійшовши ззаду до 11-річної  потерпілої, яка саме проходила по вулиці, схопив її обома  руками за тулуб та ривком вирвав у неї мобільний телефон з руки. Далі житель Києва штовхнув дівчинку у сніг та втік з викраденим.

Вже закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 37-річного уродженця Києва. Суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді 4 років та 2 місяців позбавлення волі.

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Фото: прокуратура

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