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Частині Львова на весь день вимкнуть воду. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Через ремонтні роботи у середу, 21 квітня, частина Франківського району Львова на весь день залишиться без води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

В середу, 21 квітня, зі самого ранку комунальники почнуть замінювати запірну арматуру на вул. Рубчака і Науковій. Через це з 09:00 до 19:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць у Франківському районі:

  • Володимира Великого – всі будинки;
  • Княгині Ольги, 106-122-А, 63-105;
  • Кульпарківська, 200-230-А;
  • Львівська бічна – всі будинки;
  • Наукова – всі будинки;
  • Підстригача – всі будинки;
  • Пулюя – всі будинки;
  • Рубчака – всі будинки;
  • Симоненка – всі будинки;
  • Смотрицького – всі будинки;
  • Стрийська, 104-148-А;
  • Тролейбусна – всі будинки;
  • Трускавецька – всі будинки.

Допоки не відновлять подачу води, з 11:00 год. працюватимуть водовози на перехресті вул. Рубчака – Тролейбусної та на вул. Пулюя, 27. Втім протягом дня дислокація водовозів може змінитися.

Після завершення ремонтних робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

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Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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