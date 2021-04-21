Біля Сокаля авто злетіло з моста: водія довелось «вирізати» з салону

У селі Тартаків, що біля Сокаля, з мосту злетів автомобіль Nissan Almera. Водія із понівеченої машини рятувальникам довелось «вирізати». Про це Льіввському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у вівторок ввечері, 20 квітня, орієнтовно о 20:52 год. Водій автомобіля Nissan Almera не впорався з керуванням і злетів із моста.

Внаслідок падіння авто перекинулось, а чоловіка затисло у салоні деформованими деталями кузова.

На місце події прибули надзвичайники, які взялися деблоковувати 39-річного водія з понівеченої машини. Потерпілого з травмами різної важкості передали медикам, його негайно забрали у Червоноградську центральну міську лікарню.

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Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС