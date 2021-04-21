ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Сокаля авто злетіло з моста: водія довелось «вирізати» з салону

Наталя Дуляба

|

У селі Тартаків, що біля Сокаля, з мосту злетів автомобіль Nissan Almera. Водія із понівеченої машини рятувальникам довелось «вирізати». Про це Льіввському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у вівторок ввечері, 20 квітня, орієнтовно о 20:52 год. Водій автомобіля Nissan Almera не впорався з керуванням і злетів із моста.

Внаслідок падіння авто перекинулось, а чоловіка затисло у салоні деформованими деталями кузова.

На місце події прибули надзвичайники, які взялися деблоковувати 39-річного водія з понівеченої машини. Потерпілого з травмами різної важкості передали медикам, його негайно забрали у Червоноградську центральну міську лікарню.

Реклама партнерів

Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...