Жінка з трьома дітьми отруїлися внаслідок пожежі у Стрию

Пожежа у квартирі багатоповерхівки у Стрию виникла ввечері 19 квітня. Внаслідок пожежі продуктами горіння отруїлася 27-річна жінка та троє її дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу у Стрию надійшло до Служби порятунку «101» о 20:21. Вогонь зайнявся в одній з квартир на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Січових Стрільців, 3.

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Коли на місце події прибули рятувальники, одна з кімнат у квартирі була частково охоплена вогнем. Пожежу вдалося ліквідувати о 20:50.

У квартирі перебувала матір з трьома дітьми, які до прибуття надзвичайників вийшли на вулицю самостійно. Після цього звернулися до медиків з поганим самопочуттям. Усі четверо осіб отруїлися продуктами горіння. Серед потерпілих – мати дітей 1994 року народження, а також діти 2015, 2017 та 2020 року народження. Їх в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Стрийську центральну районну лікарню.

Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м, пошкоджено вікно на площі 6 кв.м, двері на площі 3 кв.м, стіни та стелю на площі 50 кв.м, речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м дерев’яну підлогу на площі 3 кв.м.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 чоловік особового складу.

Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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