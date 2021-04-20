У Львові шукають волонтерів-педагогів для проєкту «Іду до школи»

Львівський міський центр соціальних служб «Між нами» розпочинає реалізацію проєкту «Іду до школи». Відтак, шукають волонтерів, які змогли б долучитися про проекту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Завдання проєкту – підготувати до навчання та соціалізації дітей із сімей, які з певних причин не можуть забезпечити їм це належним чином.

«Ми шукаємо відкритих до співпраці волонтерів з педагогічною освітою, студентів старших курсів педагогічних вишів, які хотіли б долучитись до реалізації проекту», – зазначили у центрі соціальних служб «Між нами».

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Для того, аби реалізувати цей проект необхідні волонтери, які зможуть проводити заняття із таких предметів: математика, українська мова (письмо), англійська та «Я досліджую світ». Термін проведення занять для дошкільнят: червень – серпень 2021 року.

Якщо ви бажаєте долучитись, то заповніть реєстраційну форму за посиланням: Forms.gle.

Детальніше можна зізнатися на сторінці SocialServiceMizhNamy або за телефоном: +38 067 938 13 57.

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