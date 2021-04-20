У Червонограді раптово помер водій шкільного автобуса, який віз дітей

У понеділок, 19 квітня, у Червонограді раптово помер водій шкільного автобуса, що віз із навчання дітей. Про це інформує видання «Дорожній контроль Захід».

За даними видання, подія трапилася у Червонограді о 17 год. 15 хв. Під час руху водієві стало погано, відтак він зупинив. Чоловік встиг вийти з автобуса, після чого помер. У той час у автобусі знаходились діти.

Відомо, що в салоні автобуса перебували діти.

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Львівському порталу підтвердили цей випадок у Нацполіції Львівщини. За попередньою інформацією, чоловік помер природною смертю.

«Водію автобуса під час руху автобуса стало раптово погано. Він зупинив транспортний засіб, після того як вийшов з нього – помер. Ніхто не постраждав. Чоловік зробив все, що від нього залежало. що ніхто не постраждав», – повідомила речниця Нацполіції Світлана Добровольська.

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Фото: «Дорожній контроль Захід»