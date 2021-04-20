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«Стан – важкий». В ОХМАДИТі лікарі рятують немовля з COVID

Вероніка Рой

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У львівській дитячій лікарні ОХМАТДИТ медики рятують життя новонародженої дитини, яка народилася від мами із підтвердженим коронавірусом. Згодом і у немовля підтвердили COVID. Наразі стан дитини є важким. Про це під час брифінгу у вівторок, 20 квітня, повідомила директорка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Олександра Бурда, передає Львівський портал.

За її словами, дитина в лікарню потрапила в кінці минулого тижня. Матір дитини мала підтверджений коронавірус. Після пологів і у немовля підтвердили COVID. Наразі стан новонародженої дитини є важкий, у неї підозрюють синдром Кавасакі – мультисистемний запальний синдром, який з’являється у дітей через ускладнення коронавірусу.

«На сьогодні в стаціонарі лікарні перебуває 16 хворих. З цих дітей одна є найважчою, вона – новонароджена. Дитина народилася від хворої на Covid матері, немовля також має позитивний ПЛР. Стан дитина на сьогодні – важкий. Є підозра на синдром Кавасакі. Дитина дообстежується та отримує комплексне лікування. Зараз важко спрогнозувати перебіг коронавірусу у новонародженої дитини. Але на тому досвіді, що ми маємо, робимо висновки, консультуємося і надаємо допомогу. Я сподіваюся, що допомога буде успішною», – каже Олександра Бурда.

Медик зауважила, що в області помітне зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію серед дітей. Олександра Бурда каже, що за 9 місяців 2020 року в ОХМАДИТі в COVID-зоні було проліковано майже 500 пацієнтів. Водночас лише за 3,5 місяці 2021 року в медзакладі пролікували 301 пацієнта. Найбільше хворих було цьогоріч у березні – 120 пацієнтів, з яких 73,5% мали позитивний ПЛР-тест на коронавірус.

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Олександра Бурда зазначає, діти, які в лежать в ОХМАДИТі, переважно раннього віку –  двох-трьох років. Менше дітей є старшого шкільного віку.

«Серед дітей, що у нас перебувають, 8 мають пневмонії. Є дитина, яка доліковується через коронавірусу, має підозру серйозну гематологічну патологію і буде переведена у профільний стаціонар. На минулому тижні ми мали двох пацієнтів з цукровим діабетом, але вони побороли COVID  та були виписані додому», – додає директорка львівського ОХМАДИТу.

Зазначимо, в ОХМАДИТі лікують 17-річну мешканку Ходорова, у якої через коронавірусну інфекцію було  уражено 90% легень. Стан дівчини був важкий, її довелось підключати до екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Наразі мешканка Ходорова одужує. Її вже вивели з COVID-зони, зараз у неї проходить реабілітаційне лікування.

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