ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканця Стрия підозрюють в замаху на вбивство сина

Ольга Денисяка

|

У понеділок, 19 квітня, під час сварки 52-річний мешканець Стрия вдарив свого сина ножем у груди. За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

19 квітня у поліцію надійшло повідомлення від медиків однієї із стрийських лікарень про пацієнта, якого госпіталізували в реанімацію з діагнозом, зокрема, «ножове поранення у ділянку грудей». Пораненим виявився 22-річний мешканець райцентру.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний батько госпіталізованого чоловіка, також житель Стрия віком 52 роки. Вночі, близько 04:45 год. між чоловіками виник конфлікт, під час якого батько вдарив сина ножем у груди, спричинивши «наскрізне ушкодження легені та перикард».

Реклама партнерів

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...