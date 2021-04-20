Мешканця Стрия підозрюють в замаху на вбивство сина

У понеділок, 19 квітня, під час сварки 52-річний мешканець Стрия вдарив свого сина ножем у груди. За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

19 квітня у поліцію надійшло повідомлення від медиків однієї із стрийських лікарень про пацієнта, якого госпіталізували в реанімацію з діагнозом, зокрема, «ножове поранення у ділянку грудей». Пораненим виявився 22-річний мешканець райцентру.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний батько госпіталізованого чоловіка, також житель Стрия віком 52 роки. Вночі, близько 04:45 год. між чоловіками виник конфлікт, під час якого батько вдарив сина ножем у груди, спричинивши «наскрізне ушкодження легені та перикард».

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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