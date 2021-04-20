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Мешканець Донецької області виграв у лотерею 33 млн грн

Наталя Дуляба

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Мешканець Донецької області виграв рекордний лотерейний приз України – трохи більше 33 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в Українській Національній лотереї.

Рекордний виграш у лотерею «Суперлото» 6 березня здобув Олексій із Донецької області. Чоловік отримав 33 032 000 грн. В понеділок, 19 квітня, чоловік отримав перші виплати.

Сам Олексій розповідає, що активно грає в лотерею більше року, на що щомісяця витрачає близько 700 грн. Відтак до виграшу джек-поту він витратив на ігри 8400 грн.

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Раніше чоловік купував паперові білети, а згодом перейшов у формат онлайн. Спочатку він вписував у комбінації дні народження важливих йому людей, а потім надав перевагу автоматичній комбінації цифр, що випадають на екрані. Згодом поєднав обидва методи: три поля він заповнював власноруч, ще три – автоматично. Власне, головний приз розміром 33 млн грн виграла саме автоматична комбінація.

«Олексій вважає, що для виграшу обов’язково потрібна система: купувати білети постійно з думками про виграш. Зазвичай чоловік додатково зважає на обставини. Якщо удача на його боці, то продовжує грати, якщо раптом виграші не йдуть, робить перерву на деякий час. У грудні він вгадав чотири номери «Суперлото» і виграв 1800 гривень. На досягнутому вирішив не зупинятися. Як виявилося, не даремно», – кажуть в Українській Національній лотереї.

Отриманий джек-пот Олексій збирається витрачати поступово. Найперше – звільниться та поїде на відпочинок. Потім планує купити авто. Серед глобальних цілей – можливість відкриття магазину комп’ютерної техніки за кордоном.

Відомо, що головний переможець України працює інженером на виробництві. Свого обличчя вирішив не розкривати із міркувань безпеки. Планує й надалі грати у лотерею.

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