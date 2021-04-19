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У Запитові вздовж траси Київ – Чоп «обрубали» майже 80 дерев

Наталя Дуляба

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В смт Запитів, що неподалік Львова, вздовж траси Київ – Чоп неправильно обрізали майже вісім десятків дерев. Екологи кажуть, що відрости вони вже не зможуть. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Про інцидент із невдалою обрізкою дерев вздовж траси Київ – Чоп стало відомо у понеділок, 19 квітня. Екологи проводили позапланову перевірку і натрапили на таку знахідку в смт Запитів Кам’янка-Бузького району.

На території біля агрокомпанії «Ерідон» та заправки WOG неправильно провели обрізку 76 дерев: акації, клена та граба. Крони дерев позрізали повністю, залишився лише один стовбур. В Держекоіспекції кажуть: цим дерева пошкодили настільки, що вони більше не виростуть.

Також на цьому місці невідомі протиправно вирізали ще п’ять дерев. Збитки, заподіяні довкіллю внаслідок незаконної зрізки та пошкодження дерев, становлять 204 738 грн.

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Хто саме провів таку варварську обрізку дерев, поки не відомо. Втім матеріали перевірки екологи скерували у правоохоронні органи.

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Фото: Держекоінспекція

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