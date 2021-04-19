Сварка закінчилася вбивством. На Львівщині 18-річний хлопець зарізав чоловіка

В одному із сіл Червоноградського району молодий хлопець під час сварки наніс смертельні ножові поранення у живіт 37-річному чоловіку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився 17 квітня в одному із сіл Червоноградського району. Близько третьої години ночі між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників сварки наніс іншому кількох ударів ножем у живіт Постраждалий помер дорогою до лікарні у кареті швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 37-річний мешканець одного з сіл Червоноградського району. Наніс ножові поранення постраждалому 18-річний хлопець.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція