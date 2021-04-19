Дитяча лікарня на Орлика отримала сучасне ЛОР-обладнання

До міської дитячої клінічної лікарні на вул. Орлика прибуло сучасне обладнання – гнучкий ендоскоп, хірургічний лазер та мікроскоп. Тепер отоларингологи зможуть швидко та безболісно діагностувати, більш якісно і вчасно лікувати найменших пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив головний лікар дитячої лікарні Дмитро Квіт, медзаклад отримав обладнання завдяки перемозі у проєкті Громадського бюджету № 60 «Щасливий, бо дихаю вільно». Також він розповів про важливість цього обладнання у лікуванні ЛОР-захворювань.

«Захворювання ЛОР–органів у дітей посідають одне з перших місць серед патології дитячого віку. Саме тому основною метою реалізації даного проєкту стала рання та своєчасна діагностика ЛОР-патології, можливість візуалізації патологічних станів з фото- та відеофіксацією, мінімізація перебування у лікарні після оперативних втручань та, відповідно, запобігання розвитку можливих ускладнень. Важливість своєчасної діагностики та лікування патології органів носоглотки у дітей є вкрай важливим, оскільки хронічне загострення цих захворювань призводить до гіпоксії мозку, неврологічних відхилень, сприяє розвитку алергічних хвороб, деформації обличчя, стоматологічних проблем та інше», – пояснив Дмитро Квіт.

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Завідувачка отоларингологічного відділення лікарні Тетяна Заброварна розповіла, що відтепер за допомогою сучасного цифрового гнучкого відеоназофарингоскопу стане можливим абсолютно безболісний та безпечний огляд носа, носової порожнини, носоглотки, глотки, гортані та голосових складок, діодний лазер допоможе реалізувати хірургію одного дня і зменшити ризик післяопераційних кровотеч, оглядовий мікроскоп допоможе виявити на ранньому етапі різні гострі та хронічні захворювання вух, які виникають у дитячому віці та можуть суттєво вплинути на якість життя вже дорослої особи.

«Ми щиро дякуємо усім, хто долучився до реалізації цього проєкту, хто підтримував, допомагав, вболівав і голосував. Ваш вклад у розвиток сучасної отоларингології у місті Львові є неоціненний. Але головне, що наші діти зможуть отримувати своєчасну і максимально безболісну медичну допомогу, що пов’язана з захворюваннями ЛОР-органів», – додали координатори проєкту, лікарі-отоларингологи Мар’яна Черкес та Соломія Герега.

Нагадаємо, громадський проект «Щасливий, бо дихаю вільно» став переможцем серед малих громадських проєктів Шевченківського району міста Львова. Вартість реалізації проекту – 590 тисяч гривень.

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