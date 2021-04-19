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На Львівщині завідувачка дитсадка отримувала зарплату підлеглої

Діана Чорна

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За підробку документів та привласнення чужого майна на лаві підсудних опинилася завідувачка одного із дитсадків на Стрийщині. Жінці загрожує до восьми років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, 48-річна жителька Стрийського району звинувачується у підробці офіційних документів та привласненні чужого майна через зловживання службовим становищем.

«Встановлено, що жінка, будучи на посаді завідувача одного із дитсадків Стрийського району, протягом трьох місяців подавала у бухгалтерію райдержадміністрації табелі обліку використання робочого часу однієї із виховательок, за що їй нараховувалася зарплатня. Однак, дана особа фактично не працювала, а гроші які перераховувалися у якості заробітної плати надходили на рахунок обвинуваченої», – йдеться у повідомленні прокуратури.

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Обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.

Фото ілюстративне.

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