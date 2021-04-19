На Львівщині завідувачка дитсадка отримувала зарплату підлеглої

За підробку документів та привласнення чужого майна на лаві підсудних опинилася завідувачка одного із дитсадків на Стрийщині. Жінці загрожує до восьми років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, 48-річна жителька Стрийського району звинувачується у підробці офіційних документів та привласненні чужого майна через зловживання службовим становищем.

«Встановлено, що жінка, будучи на посаді завідувача одного із дитсадків Стрийського району, протягом трьох місяців подавала у бухгалтерію райдержадміністрації табелі обліку використання робочого часу однієї із виховательок, за що їй нараховувалася зарплатня. Однак, дана особа фактично не працювала, а гроші які перераховувалися у якості заробітної плати надходили на рахунок обвинуваченої», – йдеться у повідомленні прокуратури.

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Обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.

Фото ілюстративне.

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