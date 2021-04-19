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На Львівщині прогнозують дощ і туман

Наталя Дуляба

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У вівторок, 20 квітня, у Львові та області прогнозують теплу погоду, але з дощем і туманом. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометцентрі.

Вночі температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +14°C. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Вночі подекуди пройде невеликий дощ, втім вдень опади обіцяють по всій території області.

Також на Львівщині прогнозують туман видимістю 200-500 м, відтак водіїв та пішоходів закликають бути обережними на дорозі.

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