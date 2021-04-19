На кордоні з Польщею затримали львів'янку, яка перебувала в розшуку

Львівські прикордонники затримали 43-річну львів’янку, яка перебувала у розшуку за трьома статтями Кримінального Кодексу України. Жінка намагалася перетнути держкордон та виїхати до Польщі через пункт пропуску «Шегині». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного управління Держприкордонслужби.

Під час прикордонного контролю стосовно громадянки України відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів. Тому прикордонники її відразу затримали та передали співробітникам поліції.

Як з’ясувалося, у місті Львові жінку розшукували за підозрою у вчинені нею низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 ККУ «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 27 ККУ «Види співучасників» та ч. 2 ст. 366 ККУ «Службове підроблення».

Спроба перетину українсько-польського кордону львів’янкою виявилася не вперше. У лютому жінка намагалася виїхати з України через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краківець».

Також у пункті пропуску «Грушів» прикордонники затримали громадянку України, яку розшукують правоохоронці за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 125 ККУ «Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності».