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Львів вийшов у фінал конкурсу «Європейська молодіжна столиця 2024»

Ольга Денисяка

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Оргкомітет конкурсу «Європейська молодіжна столиця 2024» повідомив, що Львів вийшов у фінал змагання, який відбудеться у листопаді у Брюселі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми отримали офіційний лист від оргкомітету Європейської молодіжної столиці, де підтверджують, що Львів вийшов у фінал боротьби за звання Європейської молодіжної столиці 2024 року. І навіть більше – команду Львова чекають 17-18 листопада в Брюсселі для фінальної презентації заявки та визначення переможців», – зазначив перший заступник міського голови Львова  Андрій Москаленко.

Зазначимо, фіналістами змагання стали 4 європейські міста: Кишинів (Молдова), Гент (Бельгія), Веспрем (Угоршина) та Львів (Україна).

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У статусі Молодіжної столиці 2024 Львів прагне розкрити концепцію «Molo». Ці 4 літери мають потенціал і зміст на локальному й національному рівнях, а також значний європейський контекст. Уже кілька років у Львові розкривається значення слова «молодвіж» – як організованого волонтерського руху молоді, що проявляється у заході «Молодвіж» та центрі МолодвіжЦентр.Львів. Українською слово «youth» перекладається як «молодь» і часто вживається його скорочена форма «моло». Також «molo» є абревіатурою вислову move local, тим самим позначає, що потенціал розвитку країни залежить від розвитку міст.

Лозунг заявки: «Molo is a new youth», що відображає важливість національної ідентичності, прагнення до інновацій, динамічного розвитку Львова та прагнення у формуванні європейських цінностей.

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