Укрзалізниця оновила список рейсів на Великодні свята. Як курсуватимуть потяги

Укрзалізниця оновила список рейсів на Великодні свята задля уникнення скупчень у поїздах та на вокзалах. Відтак, представлений перелік вже містить додаткові потяги на найбільш популярних напрямках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Так, кількість додаткових поїздів на великодні та травневі свята до різних регіонів України збільшена. Зокрема, свій перший рейс після перейменування здійснить «Бойківський експрес» до Славська.

Список «святкових» рейсів:

№29/30 Київ – Ужгород . З Києва вирушає 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода — 30 квітня та 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня

. З Києва вирушає 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода — 30 квітня та 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня №124/123 Київ – Костянтинівка . З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 10 травня. З Костянтинівки — 1, 4, 8, 11 травня

. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 10 травня. З Костянтинівки — 1, 4, 8, 11 травня №138/137 Хмельницький – Лисичанськ . З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська — 1, 3 та 9 травня

. З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська — 1, 3 та 9 травня №209/210 Харків – Одеса . З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси — 1 та 3 травня

. З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси — 1 та 3 травня №239/240 – 207/208 Київ – Ужгород . З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 9 травня. З Ужгорода — 1, 4, 8, 10 травня

. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 9 травня. З Ужгорода — 1, 4, 8, 10 травня №242/241 – 210/212 Харків – Одеса . З Харкова вирушає 7 травня. З Одеси — 9 травня

. З Харкова вирушає 7 травня. З Одеси — 9 травня №211/212 Харків – Львів . З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова — 1, 4, 8, 10 травня

. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова — 1, 4, 8, 10 травня №232/231 Запоріжжя – Івано-Франківськ . З Запоріжжя вирушає 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська — 1 та 9 травня

. З Запоріжжя вирушає 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська — 1 та 9 травня №243/244 Київ – Рахів . З Києва вирушає 29 квітня 3, 7 та 9 травня, з Рахова — 30 квітня, 4, 8 та 10 травня

. З Києва вирушає 29 квітня 3, 7 та 9 травня, з Рахова — 30 квітня, 4, 8 та 10 травня №254/253 Київ – Маріуполь . З Києва вирушає 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя — 1, 4 та 10 травня

. З Києва вирушає 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя — 1, 4 та 10 травня №251/252 Харків – Миколаїв . З Харкова вирушає 29 квітня та 9 травня. З Миколаєва — 30 квітня та 10 травня

. З Харкова вирушає 29 квітня та 9 травня. З Миколаєва — 30 квітня та 10 травня №298/297 Миколаїв – Київ . З Миколаєва вирушає 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва — 30 квітня, 5, 7, 11 травня

. З Миколаєва вирушає 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва — 30 квітня, 5, 7, 11 травня №745/746 «Бойківський експрес» Київ – Славсько . Рейси 1 та 4 травня туди і зворотно

. Рейси 1 та 4 травня туди і зворотно №774/773 Київ – Шостка . З Києва та Шостки вирушає 4, 10 травня

. З Києва та Шостки вирушає 4, 10 травня №779/780 Суми – Вінниця . Із Сум та Вінниці вирушає 30 квітня, 4, 7 та 10 травня

. Із Сум та Вінниці вирушає 30 квітня, 4, 7 та 10 травня №781/782 Черкаси – Київ. З Черкас та Києва вирушає 4, 10 травня

Продаж квитків на зазначені рейси відкрито з 17 квітня.

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