У Львові чадним газом отруїлися троє людей: серед них – однорічна дитина

Нещасний випадок стався у квартирі багатоповерхівки на вул. Озерній у Львові. Чадним газом отруїася сім’я, в тому числі однорічна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Отруєння сталося 18 квітня вночі близько 01:10 год. У квартирі багатоповерхового будинку по вул. Озерній, 28 внаслідок витіку чадного газу постраждали троє осіб – двоє дорослих і дитина 2019 року народження. Усіх потерпілих з середнім ступенем важкості госпіталізовано у медичні заклади м. Львова.

Обставини події встановлюються.

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Зазначимо, щороку жертвами чадного газу у Львові та області стає щонайменше сотня людей. Так, у 2020-му у Львові отруїлись 104 людини, четверо із них загинули. А в січні 2021 року – 44 мешканці Львівщини, в тому числі 17 дітей.

У січні Львів встановив своєрідний рекорд отруєнь чадним газом. За один день відразу 13 людей потрапили в лікарні через чадний газ. Серед потерпілих – четверо дітей та 94-річна бабуся. В області в той же день жертвами чадного газу стали ще чотири особи. Відтак загалом протягом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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