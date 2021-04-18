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У критично п'яного львів'янина двоє зловмисників поцупили валізу з інструментами

Юлія Осим

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Інцидент трапився на вул. Героїв УПА у Львові. Двоє зловмисників, проходячи повз чоловіка, який нерухомо лежав на вулиці, вкрали у нього валізу. Злодіїв невдовзі затримали патрульні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

17 квітня близько 17-ї години поліцейські отримали виклик від львів’янина, який побачив особу, що нерухомо лежала на вулиці Героїв УПА, а поруч стояла червона валіза. Поки патрульні прямували на виклик, заявник сказав, що двоє невідомих проходили повз лежачого чоловіка та забрали його валізу. Очевидець надав опис зловмисників.

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Оскільки екіпаж був неподалік від місця пригоди, крадіїв затримали по гарячих слідах. При них патрульні виявили згадану валізу. Вони якраз перевіряли її вміст. Правопорушників затримали, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Зазначається, що імовірними порушниками є 27-річний та 31-річний мешканці м. Львова. Їх супроводили у відділок для встановлення обставин.

Потерпілим виявився 56-річний львів’янин, який був у сильному стані алкогольного сп’яніння. Його шпиталізували.

Фото Патрульної поліції Львівщини

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