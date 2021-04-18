Рятувальники попередили про сходження снігових лавин у горах Львівщини

Надзвичайники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у гірській частині Львівщини, а також у горах Івано-Франківщини та Закарпаття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Так, 18 квітня у гірській частині областей оголошено 2 рівень небезпеки.

«За даними УкрГідрометцентру, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) зберігається 18 квітня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей та у середньогiр’ї Львівської області», – йдеться у повідомленні.

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Також 19 квітня, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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