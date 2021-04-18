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Медики Львівщини просять дотримуватися дистанції під час сповіді і причастя у храмах

Юлія Осим

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Настоятелів храмів та вірян на Львівщині медики просять не забувати про пандемію та дотримуватися соціальної дистанції у храмах під час сповіді і причастя. Таке звернення у Facebook написала головна епідеміологиня Львівщини Наталія Іанченко-Тімко.

Пандемія коронавірусу триває, і наразі Львівська область залишається у «червоній» зоні епіднебезпеки. У період Великого посту, коли багато вірян потребують сповіді та Святого Причастя, не варто забувати про дотримання соціальної дистанції у чергах в храмах.

Зокрема, медики пропонують низку рекомендацій, аби вберегтися від інфікування вірянам:

  • Богослужіння та інші релігійні заходи проводити при заповненні не більш як 50 відсотків місць та за умови дотримання учасниками заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Нанесіть горизонтальної розмітки або інші засоби дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра;
  • забезпечити провітрювання приміщень між кожним богослужінням;
  • зе допускати скупчення людей при вході та виході з церкви;
  • причащати виключно ложечками одноразового використання або такими, що пройшли належну дезінфекцію;
  • проводити онлайн богослужіння;
  • у разі виявлення випадку захворювання на коронавірус у служителя церкви, забезпечити самоізоляцію усіх контактних на 14 днів від моменту останнього контакту з хворою особою;
  • роз’яснювати під час Служби небезпеку, що створює людина, яка виділяє вірус для оточуючих
  • забезпечити умови для антисептичної обробки рук;
  • не допускати випадків перебування в приміщенні церкви осіб без масок.

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили 461 новий випадок захворювання коронавірусом.

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