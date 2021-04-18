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Майже 300 диких тюльпанів: у Львові патрульні затримали продавчиню червонокнижних квітів

Юлія Осим

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У Львові на вул. Городоцькій патрульні виявили жінку, яка торгувала червонокнижними квітами. У букетах продавчині нарахували близько 300 «зникаючих» квіток. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

18 квітня близько 15-ї години екіпаж патрульних, проїжджаючи вул. Городоцькою, помітив жінку, яка торгувала квітами. Патрульні відразу впізнали «зникаючий» вид квітів. У ємностях з водою стояли «рябчики гірські», їх ще неофіційно називають дикі тюльпани.

37-річна львів’янка сказала, що їй на продаж ці квіти дала невідома особа. Патрульні супроводили жінку у відділ поліції.

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Надалі цією справою займатимуться слідчі та екологічна інспекція. Усього в восьми букетах було майже 300 зникаючих квіток.

Фото Патрульної поліції Львівщини

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