Майже 300 диких тюльпанів: у Львові патрульні затримали продавчиню червонокнижних квітів

У Львові на вул. Городоцькій патрульні виявили жінку, яка торгувала червонокнижними квітами. У букетах продавчині нарахували близько 300 «зникаючих» квіток. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
18 квітня близько 15-ї години екіпаж патрульних, проїжджаючи вул. Городоцькою, помітив жінку, яка торгувала квітами. Патрульні відразу впізнали «зникаючий» вид квітів. У ємностях з водою стояли «рябчики гірські», їх ще неофіційно називають дикі тюльпани.
37-річна львів’янка сказала, що їй на продаж ці квіти дала невідома особа. Патрульні супроводили жінку у відділ поліції.
Надалі цією справою займатимуться слідчі та екологічна інспекція. Усього в восьми букетах було майже 300 зникаючих квіток.
Фото Патрульної поліції Львівщини
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Юлія Осим