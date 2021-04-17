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У стаціонарах Львівщини – майже три тисячі хворих з COVID-19: де найбільше

Юлія Осим

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За минулу добу, 16 квітня, у медзаклади Львова та області з підтвердженою коронавірусною інфекцією госпіталізували 218 осіб. Загалом заповненість ліжок складає 61,75%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У реанімації перебуває 219 людей, з них на апаратах ШВЛ – 65. Станом на ранок 17 квітня у стаціонарах перебуває 2 986 (61,75 %), з них:

  • у ЛШМД – 444;
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 312;
  • у Центрі легеневого здоров’я – 228;
  • у 8-й МКЛ – 219;
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 191;
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 189;
  • у Стрийській міській лікарні – 175;
  • у 1-й МКЛ – 145;
  • у Стебницькій міській лікарні – 138;
  • у 5-й МКЛ – 98;
  • у Буській ЦРЛ – 95;
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ  “Укрзалізниця” – 91;
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 85;
  • у Жидачівській ЦРЛ – 79;
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 77;
  • у Рудківській лікарні – 76;
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 66;
  • у Жовківській ЦРЛ – 65;
  • у Старосамбірській ЦРЛ – 49;
  • у Сокальській ЦРЛ – 48;
  • у Самбірській ЦРЛ – 43;
  • у ЛОКЛ – 38;
  • у 1-му пологовому будинку – 19;
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 16.

Зазначимо, що на самоізоляцію за минулу добу скерували 1 540 мешканців Львівщини. Уперше набрали аналіз на ПЛР-дослідження у 1 722 осіб.

Позитивний результат виявили у 793 осіб. Ще 32 особи померли внаслідок хвороби.

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За весь час пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 122 446 осіб. Померлм 3 007 хворих. Натомість одужали 88 918 осіб.

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