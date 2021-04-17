У стаціонарах Львівщини – майже три тисячі хворих з COVID-19: де найбільше

За минулу добу, 16 квітня, у медзаклади Львова та області з підтвердженою коронавірусною інфекцією госпіталізували 218 осіб. Загалом заповненість ліжок складає 61,75%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
У реанімації перебуває 219 людей, з них на апаратах ШВЛ – 65. Станом на ранок 17 квітня у стаціонарах перебуває 2 986 (61,75 %), з них:
- у ЛШМД – 444;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 312;
- у Центрі легеневого здоров’я – 228;
- у 8-й МКЛ – 219;
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 191;
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 189;
- у Стрийській міській лікарні – 175;
- у 1-й МКЛ – 145;
- у Стебницькій міській лікарні – 138;
- у 5-й МКЛ – 98;
- у Буській ЦРЛ – 95;
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 91;
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 85;
- у Жидачівській ЦРЛ – 79;
- у Перемишлянській ЦРЛ – 77;
- у Рудківській лікарні – 76;
- у Пустомитівській ЦРЛ – 66;
- у Жовківській ЦРЛ – 65;
- у Старосамбірській ЦРЛ – 49;
- у Сокальській ЦРЛ – 48;
- у Самбірській ЦРЛ – 43;
- у ЛОКЛ – 38;
- у 1-му пологовому будинку – 19;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 16.
Зазначимо, що на самоізоляцію за минулу добу скерували 1 540 мешканців Львівщини. Уперше набрали аналіз на ПЛР-дослідження у 1 722 осіб.
Позитивний результат виявили у 793 осіб. Ще 32 особи померли внаслідок хвороби.
За весь час пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 122 446 осіб. Померлм 3 007 хворих. Натомість одужали 88 918 осіб.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Юлія Осим