У стаціонарах Львівщини – майже три тисячі хворих з COVID-19: де найбільше

За минулу добу, 16 квітня, у медзаклади Львова та області з підтвердженою коронавірусною інфекцією госпіталізували 218 осіб. Загалом заповненість ліжок складає 61,75%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У реанімації перебуває 219 людей, з них на апаратах ШВЛ – 65. Станом на ранок 17 квітня у стаціонарах перебуває 2 986 (61,75 %), з них:

у ЛШМД – 444;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 312;

у Центрі легеневого здоров’я – 228;

у 8-й МКЛ – 219;

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 191;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 189;

у Стрийській міській лікарні – 175;

у 1-й МКЛ – 145;

у Стебницькій міській лікарні – 138;

у 5-й МКЛ – 98;

у Буській ЦРЛ – 95;

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 91;

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 85;

у Жидачівській ЦРЛ – 79;

у Перемишлянській ЦРЛ – 77;

у Рудківській лікарні – 76;

у Пустомитівській ЦРЛ – 66;

у Жовківській ЦРЛ – 65;

у Старосамбірській ЦРЛ – 49;

у Сокальській ЦРЛ – 48;

у Самбірській ЦРЛ – 43;

у ЛОКЛ – 38;

у 1-му пологовому будинку – 19;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 16.

Зазначимо, що на самоізоляцію за минулу добу скерували 1 540 мешканців Львівщини. Уперше набрали аналіз на ПЛР-дослідження у 1 722 осіб.

Позитивний результат виявили у 793 осіб. Ще 32 особи померли внаслідок хвороби.

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За весь час пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 122 446 осіб. Померлм 3 007 хворих. Натомість одужали 88 918 осіб.

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