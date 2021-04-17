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У «місті вельмож» на Львівщині відреставрують старовинну ратушу

Юлія Осим

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На Львівщині відреставрують одну з 16 знакових пам’яток архітектури Добромильську ратушу. Роботи здійснять у межах проєкту «Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті архітектури та містобудування ЛОДА.

Ратуша у Добромилі, колишньому «місті вельмож», одна чи не з найстаровинніших архітектурних пам’яток на Львівщині. Її побудували під час масштабної реконструкції міської площі Ринок у першій третині ХІХ ст. у класицистичному стилі. Проте 1883 року її перебудовували, після чого ратуша набула рис неоренесансу. Тоді ж у будівлі з’явився другий поверх.

Тепер споруда використовується за своїм первісним призначенням. У приміщеннях на другому поверсі досі розташовано кабінети міських посадовців. На першому поверсі здебільшого знаходяться магазини.

Як додають у департаменті, поки цільових турів до старовинної ратуші немає. Але за попередньою домовленістю з магістратом, можна навіть потрапити на оглядовий майданчик.

До слова, особливістю ратуші є давній годинник. Він виготовлений у 1890 році віденським майстром, і дотепер добромильчани звіряють за ним час.

Так, на сьогодні будівля дуже потребує реставрації. Завдяки реалізації проєкту «Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження», протягом 10 місяців фахівці, разом з експертами та громадами, напрацьовують бачення не лише реставрації, але й ревіталізації цих пам’яток.

Окрім міської ратуші у Добромилі є ще кілька цікавих об’єктів, які вартує відвідати. Зкрема, це Замок Гербурта, який є найвищою фортецею Львівщини, костел Преображення Господнього XVII ст., розташований на пл. Ринок та міський арсенал ХVІ ст., що є навіть старішим за львівський.

Фото Віталія Грабара та Ігоря Мартиніва

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