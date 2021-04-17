ОСТАННІ НОВИНИ

Шмигаль обіцяє пришвидшити створення відділення трансплантації кісткового мозку у Львові

Юлія Осим

|

Глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що має намір пришвидшити процес створення відділення трансплантації кісткового мозку в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі у Львові. Про це він повідомив після робочої поїздки на Львівщину 16 квітня, передаєє Львівський портал.

За його словами, Центр є найпотужнішим із регіональних закладів України з лікування дитячої онкології та гематології та має потенціал стати важливим центром трансплантації.

«На базі центру вже розпочато реалізацію масштабного проекту зі створення відділення трансплантації кісткового мозку. Наша мета, щоб відділення запрацювало якомога швидше і діти, які потребують складного лікування та трансплантації кісткового мозку, могли отримувати відповідну допомогу в українських лікарнях. Тим більше, ми маємо дуже професійних лікарів, які можуть робити такі складні операції”, повідомив прем’єр-міністр.

Реклама партнерів

Нагадємо, Львівська обласна рада виділила 23 млн грн на облаштування відділень трансплантації кісткового мозку в Західноукраїнському спеціалізованому медичному дитячому центрі. Роботи планують здійснити цього року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...