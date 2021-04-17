Шмигаль обіцяє пришвидшити створення відділення трансплантації кісткового мозку у Львові

Глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що має намір пришвидшити процес створення відділення трансплантації кісткового мозку в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі у Львові. Про це він повідомив після робочої поїздки на Львівщину 16 квітня, передаєє Львівський портал.

За його словами, Центр є найпотужнішим із регіональних закладів України з лікування дитячої онкології та гематології та має потенціал стати важливим центром трансплантації.

«На базі центру вже розпочато реалізацію масштабного проекту зі створення відділення трансплантації кісткового мозку. Наша мета, щоб відділення запрацювало якомога швидше і діти, які потребують складного лікування та трансплантації кісткового мозку, могли отримувати відповідну допомогу в українських лікарнях. Тим більше, ми маємо дуже професійних лікарів, які можуть робити такі складні операції”, – повідомив прем’єр-міністр.

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Нагадємо, Львівська обласна рада виділила 23 млн грн на облаштування відділень трансплантації кісткового мозку в Західноукраїнському спеціалізованому медичному дитячому центрі. Роботи планують здійснити цього року.

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