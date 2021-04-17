ОСТАННІ НОВИНИ

Патрульні Львівщини сказали, наскільки поменшало порушників ПДР через нові штрафи

Юлія Осим

|

Нові збільшені штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні діють з 17 березня.  Разом з тим, за місяць порушників на Львівщині поменшало, але не суттєво.  Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини, передає Львівський портал.

Так, упродовж місця патрульні винесли на майже 700 тисяч грн за перевищення швидкісного режиму. Прилади TruCam в області зафіксували понад 2 000 порушників встановленої у населеному пункті швидкості.

Так само немало спіймали нетверезих водіїв. Щодоби таких виявляли 8-9 осіб, загалом складено 275 протоколів.

Реклама партнерів

Ще близько 500 керманичів отримали штрафи за непристебнуті паски безпеки на загальну суму понад 240 тисяч грн.

Також понад 150 пішоходів поліцейські притягнули до відповідальності і їм доведеться сплатити штрафи від 510 до 680 грн.

«Аналізуючи цей місяць ми бачимо лише незначні зміни. Учасники дорожнього руху порушують, практично, на тому ж рівні, як і до збільшення штрафів. Однак, бачимо позитивну динаміку в тому, що все більше водіїв та пасажирів користується засобами пасивної безпеки і це дуже радуєнь», – зауважив начальник управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...