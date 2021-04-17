Патрульні Львівщини сказали, наскільки поменшало порушників ПДР через нові штрафи

Нові збільшені штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні діють з 17 березня. Разом з тим, за місяць порушників на Львівщині поменшало, але не суттєво. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини, передає Львівський портал.
Так, упродовж місця патрульні винесли на майже 700 тисяч грн за перевищення швидкісного режиму. Прилади TruCam в області зафіксували понад 2 000 порушників встановленої у населеному пункті швидкості.
Так само немало спіймали нетверезих водіїв. Щодоби таких виявляли 8-9 осіб, загалом складено 275 протоколів.
Ще близько 500 керманичів отримали штрафи за непристебнуті паски безпеки на загальну суму понад 240 тисяч грн.
Також понад 150 пішоходів поліцейські притягнули до відповідальності і їм доведеться сплатити штрафи від 510 до 680 грн.
«Аналізуючи цей місяць ми бачимо лише незначні зміни. Учасники дорожнього руху порушують, практично, на тому ж рівні, як і до збільшення штрафів. Однак, бачимо позитивну динаміку в тому, що все більше водіїв та пасажирів користується засобами пасивної безпеки і це дуже радуєнь», – зауважив начальник управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко.
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Юлія Осим