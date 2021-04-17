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На Дрогобиччині з-під будинку викрали автомобіль

Юлія Осим

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Про вкрадений авомобіль поліцейським повідомила 21-річна мешканка с. Підбуж Дрогобицького району. За словами власниці, транспортний засіб, припаркований біля будинку, викрали вночі 16 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Під час розшуку авто Peugeot Partner вранці о 8:30 того ж дня правоохоронці виявили його на території одного з гаражних кооперативів у Бориславі. Встановлено, що до викрадення причетний 21-річний житель міста.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Виявлений автомобіль правоохоронці вилучили на арештмайданчик Дрогобицького районного відділу поліції. Досудове розслідування триває.

Фото Поліції Львівщини

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