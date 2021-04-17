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До Дня довкілля на Львівщині висадили понад 130 тисяч саджанців

Юлія Осим

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17 квітня до Дня довкілля в межах реалізації проєкту «Озеленення планети» на Львівщині висадили понад 130 тисяч саджанців. Серед локацій ділянки у Львові та в області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ОУЛМГ та ЛОДА.

Так, молоді саджанці з’явилися у центрі Львова, на вул. Богданівській, біля лікарні швидкої медичної допомоги, у Сихівському, Личаківському, Франківському та Шевченківському районах. Також дерева висадили на 25 ділянках у лісових господарствах на території області йдеться про Бродівське, Буське, Дрогобицьке, Жовківське, Золочівське, Рава-Руське, Радехівське, Самбірське, Стрийське лісогосподарські підприємства загальною площею 23 га.

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Упродовж дня працювали близько 1 000 учасників акції висадили близько 5 тис. сіянців сосни звичайної і дуба звичайного на площі 0,8га.

За словами голови громадської організації «Добро.Дій»Ігоря Дулина, в області до 22 квітня  кожен може індивідуально висадити дерево.

Щоб стати учасником акції, потрібно:

  • висадити власне дерево, згідно визначених стандартів та норм регіону;
  • зробити фото або відео процесу висадження дерева;
  • зареєструвати власне висадження дерева в термін до 22 квітня на сайті проєкту «Озеленення Планети» за посиланням.

«Ми спостерігаємо за змінами, які відбуваються на планеті – це глобальне потепління, зменшення біорізноманіття,  кількість прісної води, надмірна кількість опадів. Висаджування дерев власне вирішує ці проблеми. Ми дев’ятий рік поспіль організовуємо таку акцію, щоб змінити екосвідомість українців, запобігти незаконній вирубці лісів, навчити як молодь, так і старших людей сортувати сміття, бути обізнаними та свідомими», підкреслив Ігор Дулин.

Також він додав, у центральній частині Львова та на Сихові сьогодні окрім саджанців, висадять 25 великих дерев.

Фото ОУЛМГ

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