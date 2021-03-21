6-місячному Давиду, який не може сам дихати, за добу зібрали кошти на ШВЛ

За одну добу у Львові назбирали усю суму, 425 тисяч гривень, на апарат ШВЛ для 6-місячного хлопчика з двобічним паралічем діафрагми. Втім зараз усіх небайдужих просять допомоги зібрати 50 тисяч доларів на стимулятор нерва діафрагми для дитини. Про це йдеться на Facebook-сторінці ОХМАДИТу, де хлопчик перебуває на лікуванні.
Хлопчик народився у вересні 2020 року і від народження перебуває у реанімації в лікарні ОХМАТДИТ. Аби маленький Давидко міг дихати, йому потрібно було придбати апарат ШВЛ. Буквально за 1 добу вдалося назбирали гроші на ШВЛ. Проте дитина також потребує стимулятора нерва діафрагми, вартість якого становить 50 тисяч доларів.
«Його нам перешлють зі США, а наші хірурги його імплантують. Але надія для Давидка є! Хлопчик зможе дихати сам! Ми ж не залишимо родину наодинці з хворобою?», – кажуть в ОХМАДИТі.
Реквізити для переказу коштів:
Картка мами Давидка:
4149 4993 8318 5541
Борута Аліна
Картка Приватбанку благодійного фонду «Із янголом на плечі»:
5169 3305 2176 1400
Реквізити фонду:
Отримувач БО БФ ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ
Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
ЄДРПОУ 41411833
Рахунок UA173052990000026009001002960
Призначення : благодійний внесок ШВЛ для Давидка
Банк: ПАТ “КРЕДОБАНК” МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833
рахунок UA913253650000026008011024214
Призначення : благодійний внесок ШВЛ для Давидка
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Вероніка Рой