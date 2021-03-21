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6-місячному Давиду, який не може сам дихати, за добу зібрали кошти на ШВЛ

Вероніка Рой

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За одну добу у Львові назбирали усю суму, 425 тисяч гривень, на апарат ШВЛ для 6-місячного хлопчика з двобічним паралічем діафрагми. Втім зараз усіх небайдужих просять допомоги зібрати 50 тисяч доларів на стимулятор нерва діафрагми для дитини. Про це йдеться на Facebook-сторінці ОХМАДИТу, де хлопчик перебуває на лікуванні.

Хлопчик народився у вересні 2020 року і від народження перебуває у реанімації в лікарні ОХМАТДИТ. Аби маленький Давидко міг дихати, йому потрібно було придбати апарат ШВЛ. Буквально за 1 добу вдалося назбирали гроші на ШВЛ. Проте дитина також потребує стимулятора нерва діафрагми, вартість якого становить 50 тисяч доларів.

«Його нам перешлють зі США, а наші хірурги його імплантують. Але надія для Давидка є!  Хлопчик зможе дихати сам! Ми ж не залишимо родину наодинці з хворобою?», – кажуть в ОХМАДИТі.

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Реквізити для переказу коштів:

Картка мами Давидка:

4149 4993 8318 5541

Борута Аліна

Картка Приватбанку благодійного фонду «Із янголом на плечі»:

5169 3305 2176 1400

Реквізити фонду:

Отримувач БО БФ ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

ЄДРПОУ 41411833

Рахунок UA173052990000026009001002960

Призначення : благодійний внесок ШВЛ для Давидка

Банк: ПАТ “КРЕДОБАНК” МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення : благодійний внесок ШВЛ для Давидка

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