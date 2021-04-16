За збут наркотиків 30-річному дрогобичанину загрожує до восьми років тюрми

У Дрогобичі взяли під варту зловмисника, якого підозрюють у незаконному збуті наркотиків. Під час обшуків вдома у чоловіка знайшли пакети з речовиною, схожою на наркотичну, та понад 65,5 тисяч грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що 30-річний мешканець Дрогобича реалізовував наркотичну речовину «метадон» на території міста.

Відтак, слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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Зазначимо, що під час обшуків вдома у підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили пакети з речовиною жовтого та білого кольорів, пластикову форму з кристалами білого кольору, шприці з невідомою речовиною, ваги, металеві кастети, газовий балончик, електрошокер, штик-ніж, грошові кошти у сумі понад 65,5 тисячі гривень та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертизу.

Наразі, за рішенням суду, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді итримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Фото Поліції Львівщини