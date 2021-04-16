За привласнені майже 290 тисяч грн працівниці соцзахисту на Львівщині загрожує в'язниця

46-річній мешканці Дрогобиччини загрожує позбавлення волі до 8 років. Жінці повідомлено про підозру у привласненні майже 290 тисяч грн бюджетних коштів, коли та перебувала на посаді начальниці відділу Управління праці та соціального захисту однієї з міських рад Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Чиновниця упродовж січня-травня 2020 року заволоділа державними коштами у великих розмірах. Зокрема, маючи доступ до бухгалтерської документації, вона вносила неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення. У такий спосіб жінка заволоділа коштами на загальну суму 289 427 грн.

Детективи зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) та ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду) ККУ.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби та відсторонено її від займаною посади строком 2 місяці.

Реклама партнерів

Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченій, – позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Разом з тим, на розгляді суду вже перебувають обвинувальні акти щодо чиновниці, скеровані слідчими раніше – за ч.ч.2, 4, 5 ст.191 та ч.3 ст.362 ККУ. Санкціями цих статей передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook