У Рава-Руській 70-річна жінка впала в колодязь і загинула

У п’ятницю, 16 квітня, у місті Рава-Руська 70-річна впала в 4-метровий колодязь. Від отриманих травм пенсіонерка загинула. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Близько 12:50 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в приватному господарстві у місті Рава-Руська на вул. Могильницького 70-річна жінка впала в колодязь. До місця виклику виїхали рятувальники.

Як вдалося з’ясувати, пенсіонерка на подвір’ї власного будинку впала в колодязь діаметром один метр та глибиною близько 4 метри.

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Рятувальники за допомогою мотузки та драбини витягли жінку з колодязя та передали медикам для подальшого огляду та надання медичної допомоги. Після проведення реанімаційних заходів через отримані травми потерпіла загинула.

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Фото: ДСНС