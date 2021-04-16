ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові з’явиться Банк ідей

Наталя Дуляба

|

У Львові створять Банк ідей міської територіальної громади. Це буде електронний портал, через який можна подати власну ініціативу, проєкт, ідею, як поліпшити життєдіяльність всієї громади. Про це повідомляє Львівський портал.

На своєму засіданні 16 квітня виконавчий комітет Львівської міської ради попередньо погодив створення Банку ідей – електронного порталу для подання та накопичення різних ідей, які можна реалізовувати, аби поліпшити життєдіяльність громади.

Банком ідей має займатись КУ Інститут міста. Попередньо відомо, що він існуватиме як окремий розділ на сайті Львівської міськради. Свої ідеї, проєкти зможуть подавати громадяни України віком від 16 років, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Подані ідеї опрацьовуватимуть працівники Інституту міста, вони будуть вносити їх до спеціального реєстру та скеровувати до профільного підрозділу мерії для визначення можливості майбутньої реалізації.

Реклама партнерів

Як розповів директор КУ Інститут міста Олександр Кобзарев, завдяки Банку ідей мешканців хочуть ще більше залучити розвитку громади. При цьому нова платформа має відрізнятись від уже впроваджених інструментів: петицій, Громадського бюджету та слухань.

«Це не буде щось на зразок Громадського бюджету чи будь-яких інших інструментів, які є у міській раді. Це фактично збір інноваційних і цікавих ідей, які не стосуються банальних робіт, таких як ремонт доріг чи облаштування дитячих майданчиків. Йдеться про збір ідей, які зможуть бути реалізовані на території Львівської територіальної громади», – цитує пресслужба мерії радницю міського голови Львова Ірину Оршак.

Більше деталей про те, як має функціонувати Банк ідей, у міській раді обіцють надати згодом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...