У Львові з’явиться Банк ідей

У Львові створять Банк ідей міської територіальної громади. Це буде електронний портал, через який можна подати власну ініціативу, проєкт, ідею, як поліпшити життєдіяльність всієї громади. Про це повідомляє Львівський портал.

На своєму засіданні 16 квітня виконавчий комітет Львівської міської ради попередньо погодив створення Банку ідей – електронного порталу для подання та накопичення різних ідей, які можна реалізовувати, аби поліпшити життєдіяльність громади.

Банком ідей має займатись КУ Інститут міста. Попередньо відомо, що він існуватиме як окремий розділ на сайті Львівської міськради. Свої ідеї, проєкти зможуть подавати громадяни України віком від 16 років, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Подані ідеї опрацьовуватимуть працівники Інституту міста, вони будуть вносити їх до спеціального реєстру та скеровувати до профільного підрозділу мерії для визначення можливості майбутньої реалізації.

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Як розповів директор КУ Інститут міста Олександр Кобзарев, завдяки Банку ідей мешканців хочуть ще більше залучити розвитку громади. При цьому нова платформа має відрізнятись від уже впроваджених інструментів: петицій, Громадського бюджету та слухань.

«Це не буде щось на зразок Громадського бюджету чи будь-яких інших інструментів, які є у міській раді. Це фактично збір інноваційних і цікавих ідей, які не стосуються банальних робіт, таких як ремонт доріг чи облаштування дитячих майданчиків. Йдеться про збір ідей, які зможуть бути реалізовані на території Львівської територіальної громади», – цитує пресслужба мерії радницю міського голови Львова Ірину Оршак.

Більше деталей про те, як має функціонувати Банк ідей, у міській раді обіцють надати згодом.

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