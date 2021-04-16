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У Львові проведуть онлайн-літургію для збору «Великодніх кошиків для солдата»

Андрій Котенський

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«Дударик» запрошує долучитись до онлайн Літургії на підтримку благочинної акції «Великодній кошик для солдата». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У п’ятницю, 16 квітня, о 18:00 у храмі Святого Лазаря відбудеться онлайн-літургія Напередосвячених дарів на підтримку ініціативи «Великодній кошик для солдата».

Збір великодніх кошиків для військових, які перебувають у зоні бойових дій, розпочали капела «Дударик», Гарнізонний храм Петра і Павла та Будинок офіцерів.

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Директор та художній керівник «Дударика» Дмитро Кацал розповів, що Напередосвячені дари – надзвичайно красива, інтимна, повна доброти і умиротворення літургія. Це вже шостий цьогоріч Богослужбовий опус, який презентує «Дударик».

«Завдяки співпраці з чудовими священниками, літургістами та протопсалтами УКУ, УГКЦ та ПЦУ, доклавши і власних творчих ресурсів, композиторського хисту, вдалося вискладати духовне, українське літургічне панно, що надовго оселиться в нашому репертуарі, аж поки досконалим буде записане і видане», – розповів Дмитро Кацал.

Презентуватиме проект камерний хор ім. Миколи Леонтовича націонадьної хорової капели «Дударик». Керівник проекту – Мар’яна Хижа. На основі галицького, грецького та київського розспіву.

Це чергова робота капели «Дударик» на згадку про отця-капелана Андрія Дуду та запрошення до збірки на Великодній кошик для солдата.

Нагадаємо, капела «Дударик», Гарнізонний храм Петра і Павла та Будинок офіцерів цього року готують до передачі «на 0» гостинці для солдатів. Потрібна дотація від благодійників і короткі листи з побажанням-привітанням нашим Воїнам.

2 роки тому зібрали і відіслали гостинці для 800 солдатів. Цього року планують відправити у зону бойових дій подарунки для  1000 воїнів.

Станом на сьогодні вдалося зібрати понад третину необхідної суми – 30400 грн.

Потрібно:

1000 пасочок, 500 кг ковбас, 1000 яєць, 300 кг вафель, кілька палєт газованої води «Дюшес» (спец побажання ДШВ). Пасочки можна заофірувати, коли їх будете освячувати, рівно ж і листи можна буде залишити у скриньці в храмі.

Грошовий еквівалент складає 50 тис грн.

Збір триватиме до Страсної п’ятниці, 30 квітня.

Для кожного охочого це передпасхальне добре діло. А солдату радість, що ми про нього пам’ятаємо. Доєднуймося!

Кошти просимо перераховувати на благодійний рахунок Гарнізонного храму:

Найменування отримувача: РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ Код отримувача: 35775549 Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305 Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Призначення платежу: На Великодній кошик для солдата.

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