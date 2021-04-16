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Підприємці перекрили дорогу у центрі Львова: вимагали послабити карантин

Вероніка Рой

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У центрі Львова підприємці перекрили вулицю Городоцьку біля торгового центру «Магнус» з вимогою послабити карантинні обмеження.

За інформацією патрульної поліції Львівщини, близько 70 людей ходять пішохідним переходом біля ТЦ «Магнус» на вулиці Городоцькій. Мітингувальники повідомили, що час від часу пропускатимуть громадський транспорт.

«Патрульні організували об’їзд цієї ділянки. Легковий транспорт скеровують на вулицю Наливайка. Зі сторони Оперного театру, автомобілі скеровуватимуть на площу Різні. Просимо врахувати під час планування маршруту», – інформують у патрульній.

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Станом на 12:28, за даними патрульних, рух транспорту відновлений.

Основна вимога львівських підприємців послабити карантинні обмеження та дозволити їм працювати.

Основна вимога львівських підприємців послабити карантинні обмеження та дозволити їм працювати.

Нагадаємо, у четвер, 15 квітня, підприємці пікетували міськраду Львова з вимогою послабити карантин. На протест вийшли переважно працівники ринків та непродовольчих магазинів. Оскільки з 19 березня всі торгові центри, ресторани, непродовольчі ринки та магазини можуть працювати лише на доставку.

Зазначимо, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин ще із 19 березня. З 25 березня Львівщину перевели до «червоної зони».

Під час локдауну у Львові заклади громадсього харчування працюють лише на виніс, усі масові заходи заборонені, а школярі навчаються дистанційно. Також міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантинні обмеження в роботі громадського транспорту та дитячих садочків, а за порушення карантину у Львові закрили низку закладів.

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