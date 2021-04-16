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На ремонт у Центрі легеневого здоров’я виділять 165 млн

Вероніка Рой

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До кінця 2021 року у Центрі легеневого здоров’я, що на вулиці Зеленій у Львові, проведуть капітальний ремонт відділення реанімації та інтенсивної терапії. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який 16 квітня із робочим візитом перебуває у Львові.

Він зазначив, що до кінця 2021 року у Центрі легеневого здоров’я проведуть капітальний ремонт відділення реанімації та інтенсивної терапії. З державного бюджету на 2021 рік заплановано виділення коштів в розмірі 165 млн грн.

«Зараз у лікарні 370 ліжкомісць для хворих на COVID і всі вони забезпечені киснем. За останні 3 місяці кількість таких ліжок з киснем було збільшено майже вдвічі. За попередній рік майже на 50% зросла зарплата лікарів Центру і фактично вдвічі зросла зарплата молодшого медичного персоналу. До кінця 2021 року відбудеться капітальний ремонт відділення реанімації та інтенсивної терапії. З державного бюджету на 2021 рік заплановано виділення коштів в розмірі 165 млн грн», –повідомив глава уряду.

Також голова Львівської ОДА Максим Козицький додав, у медзакладів до кінця квітня   запустять два кисневі генератори і зможуть забезпечити киснем ще 150 пацієнтів.

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Зазначимо, Центр легеневого здоров’я є одним медзакладів на Львівщині, що приймає хворих на коронавірусну інфекцію. Напочатку квітня тут розгорнули 150 додаткових ліжкомісць для хворих Covid, та забезпечили ще 130 ліжок киснем. Станом на 16 квітня у медзакладі перебуває 252 пацієнтів з коронавірусом.

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