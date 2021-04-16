На Львівщині мікроавтобус в'їхав у дерево: водій – у реанімації

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 15 квітня на автодорозі між селами Градівка та Шоломиничі Львівського району. Мікроавтобус злетів з дороги та врізався у дерево. Водія із травмами госпіталізовано в реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Близько 21:00 водій за кермом мікроавтобуса «Фольксваген Транспортер» не впоравсвя із керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП кермувальник, 34-річний мешканець Стрийського району, отримав тілесні ушкодження та був доставлений в лікарню.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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