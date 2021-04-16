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На Левандівці збудують 8-поверхівку

Наталя Дуляба

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На вул. Повітряній, 82, що на Левандівці, збудують 8-поверховий житловий багатоквартирний будинок з офісами і підземним паркінгом. Відповідне рішення у п’ятницю, 16 квітня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво нового житла отримала львів’янка Любов Стахів.

На двох земельних ділянках загальною площею 0,2 га зводитимуть житловий будинок із офісами та підземним паркінгом на 26 місць. Будівля матимите від 5 до 8 поверхів. У житловій частині облаштують 45 квартир, площа офісів становитиме 560 м кв.

Своїм рішенням виконком дозволив знести існуючі споруди, забудувати ділянки на 40%, а також встановив, що висота всіх частин будинку не повинна перевищувати 15,7-26 м.

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Під час засідання заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач розповів, що забудовник проводив зустріч із місцевими мешканцями й погодився обстежити стан сусідніх будинків, а також оновити старий дитячий майданчик, який розташований неподалік. Також для збору сміття тут мають облаштувати підземні контейнери.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Любов Стахів зареєстрована за місцем майбутнього будівництва – на вул. Повітряній, 82. Вона є власницею (98%) новоствореної будівельної фірми «Інвест Нові Буд».

Інша частка підприємства належить львів’янам Олегу Буличу та Юрію Колодію.

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