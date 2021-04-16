Фільм львівських режисерів покажуть на міжнародному кінофестивалі у Канаді

Фільм «Молитва до Митрополита», знятий львівськими режисерами Сашком та Дариною Балабаями, відібраний для показу на міжнародному кінофестивалі «Ascendance International film festival». Подія відбудеться у травні в м. Пікерінг в Канаді. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У фільмі йдеться про українських митців, які своїми роботами долучилися до придбання нової гонти для Свято-Іванівської лаври, розташованої на пагорбах Шевченківського гаю у Львові. Зазначимо, що 2021 рік для Музею архітектури та побуту імені Климентія Шептицького є ювілейним — виповнюється 50 років від заснування скансену.

Кінорежисерам вдалося зафільмувати, що художники, скульптори, музиканти та інші митці об’єдналися задля збереження культурної спадщини України, як і в часи Митрополита Андрея Шептицького. Фільм якраз показує символічне відродження культури меценатства та привернення уваги до унікальних пам’яток Львівщини.

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Творці «Молитви до Митрополита» працювали близько року, зібравши унікальний матеріал. У фільмі передано особливу атмосферу та духовну складову його героїв завдяки інтерв’ю з митцями та їх думкам, висловленим в процесі роботи над картинами, завдяки розповіді про їх творчість та життя, та історії їх мистецького шляху. Серед митців-учасників фільму —Тарас Лозинський, Петро Сметана, Любов Сорока, Михайло Яськович, Ігор Чуба та Андрій Чуба, Олександр Гончарук, Андріян Леськів та інші.

Зйомки фільму, монтаж і пост продакшн фільму режисери робили безкоштовно, переклад англійською здійснили залучені волонтери.

«Ми дуже хотіли зберегти цей фільм для нащадків та популяризувати в усьому світі неймовірну працю львівських митців, унікальні архітектурні пам’ятки та високу культуру меценатів Львівщини. Для нас цей фільм є дійсно молитвою до Митрополита та осмисленням його величі і значення для українського народу», — поділилися режисери.

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