До поліклініки на Чупринки добудують ліфт

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив добудову зовнішнього скляного ліфта до будівлі поліклініки на вул. Генерала Чупринки, 43. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 16 квітня, передає Львівський портал.

Так, 5-та міська клінічна лікарня отримала містобудівні умови та обмеження на добудову зовнішнього ліфта до поліклініки №1, що на вул. Генерала Чупринки, 43.

Ліфт збираються обладнати на фасаді полікілінки з боку вул. Івана Левинського. На всі роботи у бюджеті розвитку цьогоріч заклали 6 млн грн.

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«Ззовні будівлі буде добудований скляний ліфт. Це буде максимально легка і сучасна конструкція, яка дозволить перевозити медиків і пацієнтів», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Найближчим часом 5-та міська лікарня має оголосити тендер, на якому й визначать компанію, що займеться облаштуванням ліфта до будівлі поліклініки.

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