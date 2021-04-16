Агропромислове підприємство на Львівщині завдало збитків державі на понад 68 тисяч грн

Пов’язане з вирощуванням агрокультур підприємство «Західний Буг» на Львівщині завдало збитків державі у розмірі понад 68 тисяч грн. Порушення вимог природоохоронного законодавства виявили під час перевірки працівники Держекоінспекції. Окрім того, 24 працівників оштрафовано. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держекоінспекції у Львівській області.

Так, підприємство займається вирощуванням зернових, технічних та кормових культур. За виявлені порушення там державні інспектори склали 77 протоколів, до адміністративної відповідальності за статтями 47, 53, 59 ч.1, 60 ч.1, 61 ч.1,ч.2, 78 ч.1, 79 ч.2, 82-1, 86-1, 91-4 та 188-5 Кодексу України про адміністративні порушення притягнуто 24 особи із накладенням штрафів на суму 7 871 грн.

Окрім того, за самовільне використання водних ресурсів при відсутності спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами) підприємству нараховано збитки, завдані державі, у розмірі 68 609 грн та виставлено претензії на добровільне відшкодування. Як зазначається, розмір нанесених збитків визначено відповідно до «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів».

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