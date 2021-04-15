У Львові водій таксі вчинив ДТП на острівці безпеки

У Львові водій таксі на швидкості збив два дорожні знаки на острівці безпеки. У момент аварії пішохідв на місці не було. Про це повідомляє Львівський портал.

Випадок стався у четвер вранці, 15 квітня, орієнтовно о 09:00 год. на розі вулиць Липинського – Замарстинівської. Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження.

Як видно на відео, яке опублікувала Гаряча лінія міста, водій таксі Uklon, їдучи на високій швидкості, зніс на своєму шляху два дорожні знаки, які знаходились просто на острівці безпеки. У момент аварії на місці нікого з пішоходів не було.

Чи були в автомобілі пасажири і чи є постраждалі, наразі ще не відомо. На місці події працюють патрульні.

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Наразі інформація доповнюється…

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