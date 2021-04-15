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У Львові «на гарячому» затримали іноземця-автограбіжника

Юлія Осим

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Іноземця, який грабував автівки, львівські оперативники затримали ввечері 14 квітня. Злодій попався на гарячому, проникнувшив салон «Опеля», припаркованого на проспекті Чорновола. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Близько 20:00 під час відпрацювання території поліцейські викрили зловмисника, який проник у салон автомобіля та викрав майно власника, зокрема, мобільний телефон.

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Зазначимо, що автомобільним грабіжником виявився 48-річний іноземець, який тимчасово проживає у Львові.

За фактом відкрито кримінальне провадження ч.3 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Зловмисника затримали, невдовзі суд обере запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Речові докази у затриманого вилучені, досудове розслідування триває.

Фото Поліції Львівщини

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