П'яного львів’янина спіймали з підробленим водійським посвідченням померлого батька

Патрульні у Львові затримали водія Dacia Sandero за порушення ПДР. Та під час перевірки виявилося, що чоловік позбавлений права керувати. Натомість він переробив на себе посвідчення батька, який помер 12 років тому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Порушник надав поліцейським посвідчення, видане на 82-річного чоловіка. Проте фотографія у ньому була саме цього керманича і рік народження він називав значно молоший. Це свдчило про те, що документ був підроблений.

Водночас чоловік помітно нервув та погрожував знищити посвідчення водія.

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Правоохоронці встановили, що порушником виявся 47-річний львів’янин, позбавлений водійського посвідчення на початку березня за вчинену у стані алкогольного сп’яніння ДТП, терміном на 1 рік. Також на нього складений ще один протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння, який суд поки не розглянув.

Як зізнався затриманий водій, він підробив посвдчення батька, який помер 12 років тому, щоб працювати таксистом.

Через помітні ознаки алкосп’яніння патрульні вирішили перевірити чоловіка на тверезість. Відтак, прилад Drager показав 0,55 проміле.

На порушника склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. За рішенням суду передбачений штраф — 34 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Також на нього винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. Штраф — 20 400 гривень.

Підроблене посвідчення водія у чоловіка вилучили.

Фото Патрульної поліції Львівщини

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