ОСТАННІ НОВИНИ

Не привід розслаблятися: Садовий сказав, коли послаблять карантин

Юлія Осим

|

Попри зменшення динаміки захворюваності на коронавірус, у львівські лікарні все ще поступає багато важких пацієнтів. Рішення, чи послаблювати карантин, у місті приймуть тільки після консультацій з медиками, заявив міський голова Андрій Садовий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Можливі варіанти послаблення втсановлених обмежень розглядатимуться завтра, 16 квітня.

«Бачимо, що останніми днями динаміка госпіталізації та захворювання дещо зменшилась. Проте, це не привід розслаблятись. Наші лікарі кажуть, що хворі надходять у дуже важких станах і одразу потрапляють у реанімацію. Сьогодні збираємо штаб, завтра проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. На ній буде вирішено чи можна дозволяти роботу ринків, літніх терас та початкової школи», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Він також закликав не чинити тиск на комісію, оскільки рішення про послаблення прийматимуть після консультацій з медиками, а не людьми, які в час пандемії організовують багатолюдні мітинги.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...