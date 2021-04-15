Не привід розслаблятися: Садовий сказав, коли послаблять карантин

Попри зменшення динаміки захворюваності на коронавірус, у львівські лікарні все ще поступає багато важких пацієнтів. Рішення, чи послаблювати карантин, у місті приймуть тільки після консультацій з медиками, заявив міський голова Андрій Садовий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Можливі варіанти послаблення втсановлених обмежень розглядатимуться завтра, 16 квітня.

«Бачимо, що останніми днями динаміка госпіталізації та захворювання дещо зменшилась. Проте, це не привід розслаблятись. Наші лікарі кажуть, що хворі надходять у дуже важких станах і одразу потрапляють у реанімацію. Сьогодні збираємо штаб, завтра проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. На ній буде вирішено чи можна дозволяти роботу ринків, літніх терас та початкової школи», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Він також закликав не чинити тиск на комісію, оскільки рішення про послаблення прийматимуть після консультацій з медиками, а не людьми, які в час пандемії організовують багатолюдні мітинги.

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