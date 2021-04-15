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На Львівщині триває польовий вишкіл майбутніх танкістів

Омелян Шевчук

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На Львівщині триває польовий вишкіл майбутніх командирів механізованих підрозділів, які відпрацьовують водіння у колоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Польовий вихід курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, зокрема, вихованців факультету бойового застосування військ відбувається  у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Близько 150 третьокурсників – майбутніх командирів механізованих й танкових підрозділів − вдосконалюють практичну складову.

Так, курсанти спеціалізації «управління діями механізованих підрозділів» виконували вправу водіння бойових машин піхоти в колоні.

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Як розповів старший викладач кафедри водіння бойових машин та автомобілів факультету бойового застосування військ Національної академії сухопутних військ підполковник Сергій Степанов, курсанти долають маршрут протяжністю 7-8 кілометрів.

«Танкодром має дороги й колонні шляхи з природними перешкодами, поворотами, прямим обмеженим проходом, залізничним переїздом та іншими елементами, які можуть траплятися під час руху в тій чи іншій місцевості», − зазначив Сергій Степанов.

За словами офіцера, попередня підготовка курсантів у класах та на спеціалізованих тренажерах також дала свій позитивний результат і вони виконують практичну вправу водіння впевнено. Водночас майбутні офіцери мають змогу попрактикуватися і у виконанні різних нормативів. Зокрема, на окремому навчальному місці вони виконували норматив № 17 «Підготовка машини до самовитягування за допомогою колоди». У такий спосіб курсанти вчилися давати собі раду і в різних нештатних ситуаціях.

Польовий вишкіл триває…

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