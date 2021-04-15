«Львівводоканал» погасив позику Світового банку

ЛМКП «Львівводоканал» виплатило останній кредитний платіж Світовому банку і повністю погасив 24,25 млн доларів США позики, яку взяли у 2002 році. Кредитні кошти були залучені для реалізації програми модернізації інфраструктури водопостачання та каналізації міста Львова, що дозволило забезпечити мешканців Львова цілодобовим водопостачанням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«До 2010 року львів’яни мали воду у своїх домівках лише декілька годин вранці та ввечері. Але зараз ми вже давно забули про ті скрутні часи і маємо цілодобове водопостачання. Як цього вдалося досягти? Ще у травні 1995 р, на запрошення міського голови до Львова, прибула делегація Світового банку для обговорення можливостей залучення інвестицій у програму модернізації інфраструктури водопостачання та каналізації міста Львова. Переговори та розробки проектів тривали аж до 2002 року і врешті Львову таки вдалося стати першим містом, яке отримало позику Світового банку в сумі 24,25 млн доларів США та грант уряду Швеції в розмірі 6 млн доларів США», – повідомили у «Львівводоканалі».

Проект модернізації інфраструктури водопостачання та каналізації міста Львова реалізовували з 2003 до 2007 року. За кошти позики розподільчу водопровідну мережу міста Львова поділили на 11 зон тиску за допомогою 89 електрифікованих ізолюючих засувок та регуляторів тиску.

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До реалізації проекту мережа міста функціонувала як одна зона тиску, а перепад висот у місті до 150 м ускладнював роботу гідравлічної системи.

Також у Львові проклали 21,7 км нових водопроводів, модернізовано 9 насосних станцій з заміною насосів на менш енергоємні.

За кошти шведського гранту було частково модернізовано каналізаційні очисні споруди, а саме реконструйовано головну каналізаційну насосну станцію та компресорну станцію, збудовано цех механічного зневоднення мулу та встановлено нові решітки.

Після завершення проекту у 2009 році вдалося значно розширити графік подачі води, а саме 89% львів’ян отримали воду цілодобово, ще 11% – за графіком 8-12 год на добу; а також суттєво економити електроенергію – до 11 мільйонів кВт.год/рік.

«13 квітня «Львівводоканал» виплатив останній кредитний платіж Світовому банку і цілком погасив позику, яку ми отримали у 2002 році. Ці інвестиції дозволили забезпечити цілодобовим водопостачанням місто Львів… Зараз перед нашим підприємством постають ще складніші виклики в обслуговуванні інфраструктури, яка невблаганно старіє та зношується», – повідомив директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

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