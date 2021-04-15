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Львів'янину «світить» тюрма за мільйонну аферу зі шкільними меблями

Наталя Дуляба

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На Львівщині судитимуть 42-річного підприємця, який, вигравши майже мільйонний тендер, поставив у школи Сокальського району непридатні для використання меблі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Йдеться про випадок, який стався ще наприкінці 2018 року. 42-річний підприємець зі Львова переміг у тендері на постачання понад 800 комплектів шкільних меблів для учнів молодших класів Сокальського району.

Проте бізнесмен надав стільці і парти неналежної якості, тому їх неможливо було використати при навчанні дітей. Відтак він заволодів більше 934 тисячами гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) ККУ.

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Водночас раніше у прокуратурі говорили, що до шахрайської схеми причетний і 61-річний заступник міського голови Червонограда, який на той час працював на посаді директора комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району».

За версією слідства, посадовець не перевірив якість поставлених меблів, забезпечив повний розрахунок за товар, тож неякісні парти і стільці відправили у школи району.

Раніше було відомо, що чиновнику оголосили підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) ККУ. Втім яка його подальша доля, у прокуратурі не уточняють.

Натомість підприємцю зі Львова тепер «світить» від 5 до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

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