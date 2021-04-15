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Козицький просить священників допомогти у боротьбі з паліями сухостою

Юлія Осим

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Через масові спалювання сухої трави мешканцями Львівщини голова ЛОДА зустрівся з керівниками єпархіальних управлінь та церков області. Козицький просить священнослужителів допомогти запобігти пожежам в екосистемах та вплинути на паліїв сухостою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За його словами, підпали сухостою є великою екологічною проблемою, відтак, церква може звертатися до свідомості людей задля уникнення негативних наслідків.

«Ми спільно повинні змінити ставлення людей насамперед до самих себе і до землі, на якій  живемо. Шанобливе ставлення до природи – це прояв поваги і любові до своїх дітей і внуків, турбота про їхнє майбутнє», – наголосив Максим Козицький.

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Зазначимо, що від початку року на території Львівської області виникло 1 564 пожежі. З них в природних екосистемах – 909, а це 58% від їх загальної кількості.

У ЛОДА відзначили, що Львівщина є лідером за кількістю накладених штрафів за підпал сухої трави в Україні. Тому представників духовенства просять доєднатися до екологічного просвітництва мешканців Львівщини та розповідати вірянам про шкідливість спалювання сухої рослинності та її залишків.

Згідно зі статистикою, інтенсивність пожеж зростає у вихідні дні. Лише протягом 10-11 квітня в регіоні зафіксовано 240 випадків на площі більше ніж 25 га. З них 227 – горіння сухої трави та чагарника на площі 23 га, ще 6 випадків горіння лісової підстилки на площі 2 га, та 7 випадків пожежі сміття.

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